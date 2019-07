'Mura di Pisa Night Experience': proiezioni e filmati per un tuffo nel passato

Una prospettiva diversa per gustare lo spettacolo offerto dalle Mura che diventano un palcoscenico interattivo per raccontare la storia della città, grazie al progetto multimediale 'Mura di Pisa Night Experience', un'iniziativa che espande ulteriormente le possibilità di vivere il camminamento in quota sulla cinta muraria, offrendo al pubblico un’esperienza nuova e coinvolgendo gli spettatori in tre diversi momenti di esposizione e narrazione.

Il progetto sarà lanciato mercoledì 17 luglio alle 21.30 alle Officine Garibaldi con un evento-spettacolo ad ingresso gratuito. Il clou della serata sarà la proiezione sulle Mura del filmato 'Alla scoperta delle Mura, luci e ombre della Pisa medievale' a cura del regista Lorenzo Garzella, un video-mapping tra didattica ed emozione per ripercorrere 500 anni in 15 minuti: la costruzione delle Mura, le battaglie e gli assedi che hanno caratterizzato la storia della città medievale. Nel corso dell'iniziativa saranno presentati i tour multimediali e il contest fotografico #MuraShot organizzato con il coinvolgimento degli Yallers Toscana.

Il cuore del progetto prevede a settembre tour-multimediali notturni guidati sulle Mura, con proiezioni sui monumenti di effetti grafici speciali per mostrare gli strati della città del passato, dall'epoca romana a quella medievale, in una sorta di visione archeologica ai raggi X. Infine a ottobre, in occasione di Internet Festival, presso Officine Garibaldi si terrà una mostra multimediale con animazioni, infografiche, mappe, iconografia antica, fotografie d’epoca, riproduzioni di stampe, incisioni antiche e l'esposizione delle migliori fotografie realizzate nel corso del contest #MuraShot.

Il progetto è ideato dall'Associazione Acquario della Memoria e dall'Ati Mura di Pisa, con il contributo della Fondazione Pisa e con numerosi partner: Comune di Pisa, Officine Garibaldi, Fondazione Sistema Toscana/IF2019, Nanof srl società di produzione cinematografica, Yallers Pisa, Pem, Alma Artis Academy e uno staff di consulenti storici e di archeologi del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.