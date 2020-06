Museo della Grafica da casa: gli appuntamenti estivi online per i più piccoli

Il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, afferente al Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa quest'anno propone 'E-state con noi! Gioca con il Museo della Grafica da casa', attività creative online per l’estate. Le direttive legate alla ripresa delle attività ludico-creative infatti non consentono al Museo l’organizzazione dei tradizionali campi solari in presenza. Per mantenere vivo il rapporto con i bambini e le loro famiglie, il Museo propone, ogni settimana a partire da venerdì 26 giugno, un’attività artistica ispirata alla sua collezione per i ragazzi dai 6 agli 11 anni.

Saranno illustrate diverse tematiche per realizzare manufatti artistici molto semplici, che i bambini potranno realizzare a casa durante l’estate per non annoiarsi nemmeno durante le giornate di pioggia. Alcuni personaggi-guida molto speciali, ideati e realizzati appositamente per l’occasione, accompagneranno virtualmente i bambini alla scoperta del palazzo e della collezione per poi guidarli nella realizzazione delle opere.

Le attività in programma verranno pubblicate ogni venerdì sul sito, la pagina Facebook e il profilo Instagram del Museo della Grafica e sul canale Youtube Video Sma Unipi del Sistema Museale di Ateneo. L’ideazione e la realizzazione delle attività estive da casa è a cura delle Attività Educative e dello staff del Museo della Grafica e del Sistema Museale di Ateneo, con il supporto delle volontarie del Servizio Civile Regionale 2020.

Programma

26 giugno 2020

Alla scoperta di Palazzo Lanfranchi

3 luglio 2020

Alla scoperta della collezione del Museo della Grafica

10 luglio 2020

Alla scoperta della Grafica

17 luglio 2020

Una passeggiata in Maremma

24 luglio 2020

Un tuffo al mare

31 luglio 2020

'Specchio, specchio delle mie brame …'

4 settembre 2020

Non è come sembra