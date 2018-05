Musica in aeroporto: sali sul palco e suona

Sicuramente un'occasione da non perdere per chi ha la musica nel sangue. Toscana Aeroporti si prepara infatti a celebrare Firenze Rocks, che tra il 14 e il 17 giugno ospiterà alla Visarno Arena alcuni tra i più grandi gruppi rock mondiali tra cui i Foo Fighters, i Guns n’ Roses, gli Iron Maiden e Ozzy Osbourne.

Così fino al 10 giugno, tra le 11 e le 18, gli aeroporti di Pisa e Firenze si trasformeranno in ideali arene concerto dove passeggeri e cittadini potranno liberamente esibirsi e mettere in mostra le proprie doti musicali e canore.

Nell’area landside (accessibile quindi a tutti, non solo ai passeggeri) di entrambi gli scali è infatti presente un palco dotato di microfono, pianoforte e chitarra dove singole persone o gruppi potranno improvvisare una performance ripresi, osservati e valutati dallo staff di Firenze Rocks.

La migliore performance della settimana sarà premiata con un biglietto per un concerto di Firenze Rocks tra il 14 e il 17 giugno, mentre la migliore performance dell’intero periodo potrà ambire a un pacchetto vip.