Nascono a Pisa campus estivi organizzati da I Cavalieri

Il SUMMER CAMPUS EXP nasce dall'esigenza di creare a Pisa un Campus per adolescenti che possa essere contemporaneamente istruttivo e divertente. Un'attività estiva (questo primo anno due settimane dal 14 al 27 luglio prossimi) che riesca ad interessare i ragazzi delle scuole superiori su tematiche attuali quali: AMBIENTE (pensare al futuro in maniera concreta) ROBOTICA (essere al passo coi tempi) ARTE (rendere vivo il passato). La lingua inglese sarà il filo conduttore del SUMMER CAMPUS EXP le attività saranno quindi proposte sia in italiano sia in inglese. La scelta di aggiungere alla parola CAMPUS la contrazione EXP per Experimental, Experiential, ed Explorative rende esplicita la nostra volontà di creare corsi basati sulla sperimentazione, sull'esplorazione e sull'esperienza sul campo. Tanti gli enti e le associazioni a cui è stato richiesto il patrocinio, fra questi hanno risposto: Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Confcommercio Provincia Pisa, Federmanager Pisa, Fondazione Arpa, Istituto Santa Caterina, CSI Pisa, Hispanico Hotels Group, City Grand Tour, Great Robotics, Canapisti, Top 5 Viaggi.

Visita le pagine Facebook e Instagram oppure contatta la responsabile Dott. Laura Pochini 338 1755360 laurapochini@gmail.com