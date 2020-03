Coronavirus: i negozi che effettuano consegne a domicilio a Pisa e provincia

Sono numerose le attività che in questo periodo di emergenza Coronavirus devono fare i conti con la chiusura del proprio punto vendita. In tanti però, soprattutto negozi di generi alimentari, ristoranti e pizzerie, hanno deciso di non fermarsi e di lavorare effettuando consegne a domicilio, come prevede e permette il decreto del premier Giuseppe Conte.

Così dalla pizza ad un bel primo fumante, passando per pane, frutta e verdura, ma anche oggetti di elettronica e vernici, i cittadini possono acquistare rimanendo a casa, evitando così spostamenti e contribuendo a ridurre le possibilità di contagio da Covid-19.

Sul nostro sito è presente un'apposita sezione (la lista è in continuo aggiornamento) dove i cittadini di Pisa e provincia possono trovare le attività che effettuano consegne a domicilio sul territorio. Nel menù sulla sinistra all'interno della pagina è possibile selezionare la categoria merceologica e la zona per trovare immediatamente ciò di cui si ha bisogno!

Le attività e i negozi che stanno lavorando con consegne a domicilio e vogliono essere inseriti gratuitamente nell'apposita sezione di PisaToday.it possono compilare il form presente al seguente link: