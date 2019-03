Torna l'ora legale: lancette avanti tra il 30 e il 31 marzo

Torna l'ora legale e si dovranno spostare le lancette dell'orologio di un'ora avanti. Nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo dormiremo 60 minuti in meno.

La tanto discussa abolizione dello spostamento dell'orario, potrebbe portare qualche risultato. Il Parlamento europeo ha sostenuto la proposta dello scorso anno della Commissione Europea, secondo cui dal 2021 non si sposteranno più le lancette dell’orologio ogni sei mesi per passare dall’ora legale a quella solare e viceversa. Ma ad oggi non c’è nulla di ufficiale.