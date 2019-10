Torna l'ora solare: quando cambia l'orario

Con ottobre siamo ormai proiettati verso l'inverno e la fine della bella stagione è segnato dal cambio di orario. Quest'anno, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, alle 3, bisognerà portare gli orologi un'ora indietro perché ritorna l'ora solare, in vigore fino al 29 marzo prossimo.

L'ora solare ci accompagnerà per i cinque mesi invernali ed è l'orario di base usato da molti Paesi durante l'inverno e conosciuto anche con il nome di 'ora civile convenzionale'.

Cambio ora solare-ora legale addio?

La novità è che l'Europa potrebbe presto dire addio al cambio d'ora.

Per il momento c'è solo l'annuncio del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che ha reso nota l'intenzione di Bruxelles di proporre l'abolizione in tutta l'Unione europea. Il percorso per eliminare il doppio passaggio da ora solare a ora legale e viceversa è solo all'inizio e prima di diventare effettivo sarà necessario il via libera del Parlamento europeo e dei capi di Stato e di governo dell'Unione.

Già lo scorso febbraio il Parlamento europeo aveva affrontato il tema senza però trovare un accordo sull'ipotesi di abolizione del doppio orario.