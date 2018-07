Cascina: orario estivo negli uffici comunali

Con il mese di luglio e agosto entra in vigore negli uffici comunali di Cascina l'orario estivo, che modificherà gli orari di ricevimento al pubblico.

Ecco di seguito, in sintesi, le modifiche agli orari fino al prossimo 31 agosto.



Chiusure pomeridiane. Dal 16 luglio al 17 agosto sarà sospeso l'orario pomeridiano di ricevimento al pubblico. Dal 6 al 17 agosto, inoltre, tutti i palazzi comunali (ad eccezione di quello di viale Comaschi) saranno chiusi nel pomeriggio.



Chiusure del sabato. Sabato 11 agosto e sabato 18 agosto tutti i palazzi comunali (ad eccezione di quello in viale Comaschi) saranno chiusi al pubblico.



Servizi demografici. Dal 16 luglio al 17 agosto i servizi demografici saranno aperti dal lunedì al venerdì in orario 8:30 – 12:30. Dal 20 agosto sarà ripristinato il normale orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8:30- 12:30 (con chiusura il martedì mattina) e il martedì e il giovedì ore 15-17.



Biblioteca comunale. La biblioteca comunale sarà chiusa al pubblico dal 13 al 22 agosto, mentre dal 1 al 10 agosto e dal 23 al 31 agosto sarà aperta dal lunedì al venerdì in orario 8:30-13:30.



Polizia municipale. Fino al 31 agosto sarà in vigore anche l'orario estivo degli uffici della Polizia Municipale.

Ecco nel dettaglio gli orari di ricevimento.

La Centrale operativa front office sarà aperta dal lunedì al sabato in orario 9 – 12 e il martedì e il giovedì anche in orario 15:30 – 18:30.

L'ufficio incidenti sarà aperto il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

L'Ufficio permessi disabili e pass permanenti Ztl sarà aperto al pubblico il lunedì e il giovedì con orario 9-12 e il martedì con orario 15:30 – 17:30. L'Ufficio contravvenzioni sarà aperto il martedì con orario 15:30 – 18:30 e il giovedì con orario 9 – 12.