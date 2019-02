Paim cooperativa sociale in corsa per conquistare 'Le Fonti Awards'

Paim cooperativa sociale è stata selezionata come finalista della IX edizione de 'Le Fonti innovation awards', il premio ideato dal format televisivo che vanta un palinsesto all news focalizzato sulle tematiche economiche, finanziarie, legali e sull'infotainment. Paim è in lizza per la sezione 'Impresa dell'anno'. I criteri che hanno portato in finale la cooperativa di Navacchio sono diversi, tra questi: l’innovazione e la leadership di settore, i risultati di business, lo sviluppo strategico, l’internazionalizzazione, l’alta qualità del servizio, la sostenibilità, la formazione.

La selezione è stata elaborata dal Centro Studi, dal comitato scientifico Le Fonti e dalla redazione di riviste, Tv e quotidiani (i mensili 'World Excellence' e 'Le Fonti Legal' diretti da Angela Maria Scullica, 'Finanza & Diritto' e da Le Fonti Tv diretto da Giuseppe Di Vittorio). La valutazione è avvenuta anche sulla base della survey de 'Le Fonti' diffusa a oltre 40mila contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. Le Fonti, inoltre, si avvale di un comitato scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale.

La serata di gala e la premiazione si terrà il 28 febbraio (giorno in cui sarà svelato il nome del vincitore) a Milano, dove interverrà il presidente di Paim e patron delle Officine Garibaldi, Giancarlo Freggia. Tra i moderatori della cerimonia, a Palazzo Visconti, ci saranno Alan Friedman (giornalista internazionale e opinionista televisivo), Angela Maria Scullica (direttore editoriale riviste nazionali Le Fonti), Debora Rosciani (radio24), Marco Gaiazzi (Mediaset e La7) e Giuseppe Di Vittorio (direttore nazionale televisione Le Fonti), Alessandro Giuli (giornalista e opinionista televisivo).