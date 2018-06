'Sei un Paese Meraviglioso', dall'area di servizio a Piazza dei Miracoli: Pisa protagonista su Sky

Sarà Pisa protagonista della puntata del prossimo 18 giugno di 'Sei un Paese Meraviglioso', la campagna di promozione turistica di Autostrade per l’Italia, nata in collaborazione con Touring Club e Slow Food Italia, per far conoscere le bellezze del nostro Paese. Per il quarto anno consecutivo andrà in onda su Sky Arte Hd, in prima serata, con film-documentari prodotti da Ballandi Arts e condotti da Dario Vergassola e Roberta Morise.

Verranno illustrate e raccontate le meraviglie del nostro Paese, che fanno parte del patrimonio dell'Unesco, che si possono facilmente raggiungere dalla rete autostradale. Tra queste non poteva mancare naturalmente la città della Torre che con la Piazza dei Miracoli ospita un gruppo di monumenti conosciuti in tutto il mondo.

La puntata, che andrà in onda come detto il prossimo 18 giugno, sarà registrata giovedì 7 giugno. Dario Vergassola e Roberta Morise saranno presenti nell'area di servizio Migliarino nord sulla A11, per le riprese dell’itinerario proposto da Autostrade per l’Italia, Touring Club e Slow Food Italia, a partire da quell'area di servizio.