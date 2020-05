Pontedera: pacchetto scuola, al via le domande

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal 18 Maggio al 26 Giugno 2020 e’ possibile presentare domanda per ottenere l’incentivo economico – diritto allo studio – denominato “pacchetto scuola” relativo all’anno scolastico 2020/2021.

Il “pacchetto scuola” è destinato a studenti di età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), residenti nei Comuni dell’Unione Valdera e iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari, in possesso al momento di presentazione della domande, di attestazione ISEE 2020 con un importo non superiore ad euro 15.748,78.

COME PRESENTARE LA DOMANDA ON-LIN

PUNTI DI ASSISTENZA PER PRESENTARE LA DOMANDA ON-LINE

Nel comune di Pontedera sono disponibili i punti di assistenza a cui il cittadino può rivolgersi per essere aiutato nella compilazione DIGITALE della domanda on line. Data la situazione emergenziale i punti di assistenza NON EFFETTUERANNO RICEVIMENTO AL PUBBLICO, ma potranno essere contattati per telefono o mail

Informagiovani

TEL 0587299685

MAIL: informagiovani@comune. pontedera.pi.it

Sportello Immigrati

TEL 058752640

MAIL: sportellimigranti@ arnera.net

Punto PAAS – Il Poliedro

TEL 058752652 3203210393

MAIL: centropoliedro@gmail.com

Ulteriori informazioni sul sito del Comune

https://www.comune.pontedera. pi.it/diritto-allo-studio- pacchetto-scuola-a-s-2020- 2021/