Restauro: presentazione dei risultati del progetto Nano-Cathedral

Si terrà il prossimo 17 maggio presso l’ex Sala Affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa l’evento conclusivo di Nano-Cathedral, il progetto di ricerca dedicato alla conservazione dei beni culturali partito a metà del 2015 e finanziato dalla Commissione Europea con quasi 7 milioni di euro. L’iniziativa fa parte del calendario ufficiale di eventi relativi all’Anno Europeo dei Beni Culturali, patrocinato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, ed è stato organizzato con lo scopo di comunicare l’importanza dei fondi pubblici e privati, sia a sostegno del patrimonio culturale esistente che per lo sviluppo di nuove conoscenze. L’evento è organizzato dall’Opera della Primiziale Pisana e da Warrant Group (Società del Gruppo Tecnoinvestimenti).

La giornata sarà dedicata a tre tematiche principali: l’Anno dei Beni Culturali, il progetto Nano-Cathedral e il settore del restauro e della conservazione a livello europeo. Il 2018 come 'Anno dedicato ai Beni Culturali' sarà l’argomento di apertura della mattinata e il filo conduttore dell’intera giornata: diverse autorità, provenienti dal mondo accademico e politico, Italiano ed Europeo, si alterneranno per raccontare come stanno affrontando questa tematica e cosa hanno in serbo per il futuro. Nella sessione successiva, Isella Vicini, Direttore della European Funding Division di Warrant Group, e Andrea Lazzeri di INSTM, rispettivamente Project Manager e Project Coordinator di Nano-Cathedral, entreranno nel merito dei risultati ottenuti dal progetto in una tavola rotonda con altri membri del Consorzio. La mattinata sarà interamente condotta dalla giornalista e presentatrice televisiva Paola Saluzzi.

Nel pomeriggio il palco sarà riservato alla descrizione delle nuove tecniche di conservazione, all’esperienza di altri progetti finanziati e ad ECHOES, il cluster per i beni culturali voluto dalla stessa Commissione Europea per capire le possibili traiettorie tecnologiche del settore in termini scientifici, economici e sociali in vista del prossimo programma quadro.

Il progetto, partito a giugno 2015 e in fase di chiusura, conta 19 partner scientifici ed industriali provenienti da 6 diversi paesi dell’Unione Europea impegnati in una sfida molto importante: sviluppare soluzioni innovative basate sulle nanotecnologie, per conservare e prevenire il degrado delle pietre utilizzate nei più importanti edifici storici presenti in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, sono state selezionate 6 siti europei di rilievo (le Cattedrali di Colonia, Vienna, Pisa, Ghent e Vitoria-Gasteiz e l’Opera House di Oslo) presso cui sono stati testati direttamente i prodotti sviluppati.

Programma

H.9.15

2018: EUROPEAN YEAR OF CULTURAL HERITAGE

Moderator

Paola Saluzzi, Journalist and TV Presenter

Pierfrancesco Pacini

Opera della Primaziale Pisana, President

Marco Filippeschi

Mayor of Pisa

Andrea Muzzi

Superintendent of Pisa

Fabio Beltram

Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS

Patrizia Pacini

Unione lndustriale Pisana

Lorenzo Bacci

Tuscany Region

Raimondo Lucariello

ABI Ufficio Crediti

Francesco Scoppola

Ministry of Cultural Heritage

Donata Medaglini

NMBP H2020 Delegate ltaly

Peter Dröll

Director, lndustrial Technologies, DG Research & Innovation at European Commission

H.11.00 COFFEE BREAK

H.11.15

NANO-CATHEDRAL, AIMS AND ACHIEVEMENTS

General Overview

lsella Vicini

Warrant Group s.r.l. - Project and Dissemination Manager

Andrea Lazzeri

INSTM - Project Coordinator

Round Table

With the participation of Nano-Cathedral's Partners

Laura Niccolai

Colorobbia Consulting s.r.l.

Johannes Weber

Universität für angewandte Kunst Wien

Lucia Toniolo

INSTM

Anton Sutter

Cattedrale di Pisa

Ulrike Brinkmann

Kölner Dom

H.12.30 QUESTIONS

H.13.00 CONCLUSIONS

H.14.30

BEST PRACTICES IN CONSERVATION: THE CONTRIBUTE OF HORIZON 2020 PROJECTS

Moderator

Lisa Bregoli, Warrant Group s.r.l .

With the participation of Horizon 2020 Projects' Coordinators

Andrea Lazzeri

Nanocathedral - G.A. 646178

Piero Baglioni

Nanorestart- G.A. 646063

Maria J. Mosquera Diaz

lnnovaconcrete -G.A. 760858

Serafin Garcia

Nemosine - G.A. 760801

lsella Vicini

ECHOES -www.echc.eu

H.15.45

Issues in the conservation of historic stonework - from the macro to the nano

JoAnn Cassar

University of Malta

H.16.15

European research policies for Architectural Heritage and future perspective

Cristina Sabbioni

CNRISAC

H.16.45

Nanotechnology for the consolidation and preservation of historical monuments: impact and future perspectives

Maria Perla Colombini

University of Pisa

H.17.15 CONCLUSIONS