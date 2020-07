Provvedimenti provvisori alla viabilità per la manifestazione 'Antiqua' nei giorni 11 e 12 luglio

Per permettere lo svolgimento della manifestazione ‘Antiqua’ nei giorni sabato 11 e domenica 12 luglio, la Polizia Municipale di Pisa ha adottato alcuni provvedimenti per la viabilità della zona. Dalle ore 8 alle 20 viene istituito il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta in via Corsica, piazza Buonamici (lato chiesa), via U. Dini. Contestualmente sarà istituito il senso unico alternato sulla via Consoli del Mare e il divieto di transito veicolare in piazza dei Cavalieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.