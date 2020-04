Teatro Verdi, spettacoli annullati fino al 7 giugno: come chiedere il rimborso o sostenere l'ente

E' un momento particolarmente complicato per il mondo della cultura che ha dovuto fermare eventi e appuntamenti a causa dell'emergenza Coronavirus che impone il distanziamento sociale. Tra gli enti che devono fare i conti con lo stop forzato c'è anche il Teatro Verdi che ha sospeso la propria attività a seguito del DPCM del 10 aprile 2020, prorogato fino al 3 maggio. In questo periodo di isolamento, il teatro ha però continuato ad essere virtualmente vicino al suo pubblico con eventi, strumenti e modalità nuove. Il Verdi si è reinventato in questa particolare fase proponendo iniziative virtuali di cultura e intrattenimento per continuare ad essere vicino alla città, con appuntamenti come L'Alfabeto Lirico, il contest Fare Teatro, l’Archivio Poetico della Pandemia (https://app-teatrodipisa. tumblr.com/) e I Concerti della Normale da te.

Biglietti e abbonamenti

Il teatro ha deciso, in maniera precauzionale, di annullare tutti gli spettacoli fino al 7 giugno prossimo compreso. Gli abbonati alle stagioni di Lirica, Prosa, Danza, Concerti e gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per i singoli spettacoli hanno la possibilità di richiedere il rimborso o sostenere il teatro, mostrando così la propria vicinanza a questa istituzione cittadina.

RICHIEDERE IL RIMBORSO. Il rateo degli abbonamenti e/o i biglietti acquistati per gli eventi compresi tra l’8 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 (salvo proroga) annullati a causa dell'emergenza Covid-19, saranno rimborsati mediante l'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto. I rimborsi potranno essere richiesti secondo le modalità di seguito indicate, a partire dal 2 maggio. Le modalità sono le seguenti:

● per gli eventi di Lirica, Prosa, Danza e I Concerti della Normale lo spettatore può effettuare la richiesta di rimborso/voucher sul portale vivaticket.it nella sezione VIVAforVoucher entro il 16 maggio 2020 (salvo proroga);

● per lo spettacolo di Giorgio Panariello, i biglietti sono da ritenersi validi per la nuova data in via di definizione. Contatti: info@legsrl.net

● per 'Ir Milione' i biglietti sono da ritenersi validi per le nuove date in via di definizione; per la sola data 8 marzo 2020 lo spettatore può effettuare la richiesta di rimborso/voucher sul portale vivaticket.it nella sezione VIVAforVoucher entro il 16 maggio 2020 (salvo proroga);

● per il concerto di Paolo Fresu e Daniele Bonaventura lo spettatore può avvalersi della procedura indicata su https://www.ticketone.it/ campaign/covid-19/ per i punti-vendita TicketOne.

SOSTENERE IL TEATRO. Gli spettatori possono rinunciare al rimborso e donare il biglietto o il rateo dell'abbonamento al Teatro di Pisa in questo momento di difficoltà. Su proposta di numerosi abbonati, il teatro ha deciso di accogliere questa iniziativa, che potrà aiutare a sostenere il Verdi e la cultura in un momento complicato. Chi volesse sostenere il teatro, dovrà scrivere una email a sostieniilverdi@teatrodipisa. pi.it nella quale si dichiara di non richiedere il rimborso, indicando nominativo e in allegato foto, scan o pdf del titolo di ingresso.