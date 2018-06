Russel Crowe a passeggio per le vie di Pisa: foto con la Torre

Ad una foto con la Torre non resiste proprio nessuno. Anche Russel Crowe non ha mancato l'appuntamento con lo scatto magico e ha pubblicato su Facebook le foto del Campanile pendente più famoso del mondo. Il divo di Hollywood ieri, 13 giugno, ha fatto tappa a Pisa: una passeggiata in centro e poi l'arrivo in Piazza dei Miracoli per ammirare le bellezze dell'area monumentale.