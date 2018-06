'Schiuma party' a Calcinaia: vietata la somministrazione in contenitori di vetro

Sarà uno schiuma party senza vetro quello che si svolgerà a Calcinaia sabato 30 giugno. In accordo con il Decreto che regola le manifestazioni pubbliche in cui si registra un alto numero di presenze, è stata infatti emessa dal Comune un’ordinanza per fare in modo che l’evento 'Benvenuta Estate 2018' possa svolgersi in un clima di festa assoluta, senza alcun problema di ordine pubblico. A dare l'annuncio è la stessa amministrazione comunale.

"Per la festa organizzata dall’associazione Commerciando Calcinaia - scrive il comune - è stato disposto, come da decreto legge 14/2017, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro o alluminio, a meno che questo non avvenga all’interno o nelle pertinenze delle strutture autorizzate. Tutti con bicchieri di plastica o di carta in mano allo 'Schiuma Party e…Sangria' per ascoltare e ballare immersi nella schiuma la selezione di pezzi di Dj Megawatt. Dovranno restar fuori dalla festa anche fuochi artificiali, fumogeni, botti e razzi, mentre non sarà affatto vietato far esplodere tutta l’allegria del caso per una manifestazione che da sempre a Calcinaia coincide con l’arrivo dell’estate".