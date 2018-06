Serfogli, botta e risposta social: "Con me basta paty". E il Syre: "Sicuro sicuro?"

Un post di piena attualità social pisana pubblicato dal candidato sindaco del centrosinistra Andrea Serfogli che ha ripreso lo stile della diffusissima pagina Facebook 'Filippeschi comunica cose' per regalare un sorriso in queste ultime battute di campagna elettorale.



"Cari cittadini pisani, Syr Fogly Jones ha una sola promessa dal 10 giugno in poi...", segue la foto di Serfogli che, sulle Mura di Pisa, mostra un cartello con scritto 'Con me basta paty', una sorta di risposta insomma ai 'patimenti' diffusi ironicamente da un fittizio sindaco Filippeschi che si diverte ad infierire sui pisani.

Non tarda ad arrivare la risposta social del Filippeschi fittizio: "Cary suddity amici del Paty, il mio prode e fedele Syr Fogly mentre era sulle mura deve avé preso un colpo di calore e ha dichiarato di voler abbandonare la strada maestra del Paty democratico che portiamo avanty con onore dal lontano '94, dai tempy della regnanza del RE Piero Floriany. Io confido nel fatto che sia stato solo un abbaglio e che tornerà presto sulla retta via, anche perché sennò lo nomino Syre sì ma delle cave in Avane!".