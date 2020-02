Sfida a colpi di ricette tra i velisti dello Yacht Club pisano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Attendendo la stagione delle regate 2020 non c’è niente di meglio che confrontarsi tra i fornelli. È quello che hanno fatto alcuni soci dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa in una serata dedicata al challenge Chef di Bordo nella sede del Club in Cala d’Arno. In palio il proprio nome ricamato sul Grembiulone che sancisce la vittoria e la qualità del piatto preparato e giudicato da una giuria di commensali e da due giudici qualificati. Anche quest’anno c’è stata la presenza di Miriam Tamberi chef del Ristorante Sette Nani di Marina di Pisa che ha molto apprezzato la qualità dei piatti e l’impegno di questi velisti prestati alla cucina e Fabio Barrasso giudice di regata della Federazione Italiana Vela e grande appassionato di cucina. Primo classificato Onda di Biscaglia, un crostino con burrata e acciughe del mare cantabrico arricchiti da altri ingredienti particolari a fantasia degli chef Serena e David Carpita (nella foto con l'ambito Grembiulone) che hanno battuto Fagottini agli Scampi di Luisa Cognetti, terzo classificato Spada rustutu cu Samurigghiu di Benedetto Carbone, quarto Maccheroni ai profumi rubati di Gianluca Laudicina. Ogni piatto è stato presentato dai cuochi che ne hanno illustrato le caratteristiche, l’occasione nel quale è nato e la fattibilità in un ambiente particolare come una barca a vela. Un menù di alto livello, una serata ottimamente riuscita questa settima edizione del Challenge “Cuochi di bolina” e grande soddisfazione per i vincitori che vedranno il loro nome sul Grembiulone sotto quello dei vincitori della scorsa edizione che aveva visto un ex equo tra Anna Maria Trivelli e Benedetto Carbone. Tutte le foto della serata su Fb dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa.

Gallery