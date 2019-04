Summer camp - Corso per operatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

AL VIA il corso professionalizzante per operatori da inserire nel ns STAFF con conoscenze teoriche e competenze pratiche adeguate per svolgere attività di conduzione ludica-motoria educativa specifica dei Summer Camp che l’associazione organizza per la prossima estate 2019, per minori di età della fascia 3-14 anni. Fornire una valida guida al gruppo di bambini in ogni momento della giornata del Camp, dalla conoscenza iniziale ai momenti di gioco strutturato e di laboratorio, al momento conviviale del pranzo e del gioco libero

Si apprenderà come conciliare l'importanza del rispetto delle regole con la libertà espressiva individuale e del gruppo e come favorire la socializzazione e le amicizie fra bambini. Individuazione delle attività più adatte all'ambiente, all'età e al numero di bambini che compongono il gruppo, tutela della sicurezza in ogni contesto.

Si apprenderanno le basi per condurre laboratori artistico creativi , giochi in team, organizzazione temporale di un Summer Camp; si acquisiranno nozioni di PRIMO SOCCORSO .

INFO SU www.asdarcadia.com