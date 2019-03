"Sono incinta": l'annuncio di Susanna Ceccardi per la festa del suo compleanno

Susanna Ceccardi è incinta. Ad annunciarlo è stata lo stesso sindaco di Cascina nel corso della festa per il suo 32° compleanno che si è svolta oggi pomeriggio, 23 marzo, in un locale del litorale pisano. La Ceccardi ha reso noto anche il nome del padre: si tratta di Andrea Barabotti, responsabile della Lega per gli enti locali in Toscana, anche lui presente alla festa.