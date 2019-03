La Torre illuminata col tricolore per la Coppa del Mondo di scherma paralimpica

La Torre di Pisa vestita di tricolore in omaggio alla tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica. E' quanto accaduto ieri, 22 marzo. Per il quinto anno consecutivo Pisa ospita infatti una delle prove di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, valida come qualifica per Tokio 2020.

La tappa pisana, iniziata giovedì 21, terminerà oggi domenica 24 marzo nella sede del PalaCUS. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, la Federazione Italiana Scherma ha, infatti, ritenuto di ricandidare la città della Torre anche per questa stagione e ancora attraverso l’organizzazione della storica Società U.S. Pisascherma. Tra i campioni in gara anche Bebe Vio.

Gallery