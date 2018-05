Trasporto sociale per disabili: aperto il bando per il 2018/2019

C’è tempo fino al 18 giugno prossimo per presentare o rinnovare la domanda per l’accesso al servizio di trasporto sociale per l’annualità 2018/2019. Il servizio, che mette a disposizione mezzi affinché i portatori di handicap possano raggiungere la scuola, i centri diurni e il posto di lavoro, è attivato dalla Società della Salute della zona pisana ed è rivolto ai residenti con gravi disabilità nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Calci, Fauglia e Vecchiano.

Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito della Società della Salute della zona pisana oppure reperibile presso l’URP del Comune di Pisa (Lungarno Galilei 42), i Punti Insieme di Pisa Centro (Via Garibaldi, 198) e del Litorale o presso l’Ufficio Trasporti della Società della Salute (via Saragat, 24, Pisa). E’ necessario allegare alla domanda l’ISEE in corso di validità.

Le domande possono essere inviate via pec all’indirizzo sdspisa@pec.it o per posta ordinaria tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 'Società della Salute Pisana – Ufficio Trasporti Sociali – Via Saragat n.24, Pisa - C.A.P. 56127 (PI)'. Oppure consegnate nei seguenti uffici: URP Comune di Pisa (Lungarno Galilei 42); Punto Insieme Pisa Centro (via Garibaldi, 198); Punto Insieme Litorale (via Andò 5, Marina di Pisa); Società della Salute della zona pisana, Ufficio trasporti (via Saragat, 24).