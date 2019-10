Un calendario ricco di eventi per la scuola di danza Amarindance e per la famiglia danzante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E' iniziato con entusiasmo e grande partecipazione l'anno accademico della scuola di danza Amarindance di Marina di Pisa, sotto la direzione artistica dei danzatori professionisti Irene Cannata e Niccolò Gaggio, conosciuti insieme ai loro bambini Angelo e Agnes come la Famiglia Danzante, una realtà artistica apprezzata su tutto il litorale e non solo. Da Martedì 22 Ottobre alle ore 21:00 su Canale Italia 161, per 30 settimane, gli allievi dai 6 anni in su della scuola di danza (Erica Annibali, Greta Bacci, Anna Cavalli, Lucrezia Cini, Francesca D'Antuono, Vittoria Frascarelli, Angelo Gaggio, Leila Lossing,Noah Orsini, Adele Pagni, Alice Riparbelli, Chiara Riparbelli, Alice Salvestroni, Viola Anna Voto ) saranno protagonisti di una nuova entusiasmante esperienza che li vedrà come corpo di ballo del concorso Nazionale "The Best". Giunto con successo alla sua quarta edizione e condotto con la simpatia del comico Andrea Magini "The Best" è un Talent tv da un'idea di Antonella Grassini e Andrea Magini che da anni allieta il pubblico nazionale scoprendo talenti di ogni età e arte. Allievi e maestri della scuola di danza Amarindance saranno protagonisti di tutte e 30 le serate danzando la sigla di apertura dello show e diversi stacchetti pubblicitari, entrambi con le coreografie di "Mary Poppins", ultimo spettacolo cult della scuola di danza che già durante l'estate ha allietato il pubblico in diversi eventi. Venerdì 25 Ottobre la Famiglia Danzante danzerà per lo spettacolo "Il canto della terra" che si terrà presso il Teatro Odeon di Ponsacco alle ore 21:30 con ingresso gratuito, su idea del tenore Maurizio Galleni, del direttore d'orchestra Carlo Bernini e della cantante pop Debrah (Debora Testasecca )e che vedrà sul palco oltre agli organizzatori e alla Famiglia Danzante, il soprano Arianna Rondina, Enrico Bernini, i ballerini Aldo Ripanucci e Chiara Turci e la conduzione di Elena Cavallini . Per volontà degli artisti successivamente all'organizzazione dell'evento , è stata proposta una raccolta di donazioni in favore dei "sogni di Jo " all'ingresso del teatro . Domenica 27 Ottobre i giovani allievi della scuola di danza Amarindance e i maestri Irene Cannata e Niccolò Gaggio (la Famiglia Danzante) saranno protagonisti della realizzazione del cortometraggio "Suggestioni ed altri silenzi" dell'autore e regista Massimo Corevi, che verrà girato nella suggestiva e affascinante Certosa di Calci. La partecipazione sia dei maestri che degli allievi a questo corto è avvenuta grazie alla conoscenza dei maestri Irene Cannata e Niccolò Gaggio e loro figlio Angelo Gaggio durante il talent Marenia's Got Talent ,dove si sono classificati al terzo posto, con Massimo Corevi ,autore del monologo di Vittoria Franceschi che ha vinto il secondo premio. Questo corto nasce dal legame affettivo del regista verso questi meravigliosi luoghi e coinvolge moltissime realtà del territorio, oltre al famoso attore cinematografico Massimo Dapporto e punta, una volta realizzato, ad essere inviato ai Festival più prestigiosi . Un anno accademico iniziato con iniziative degne di nota quello della scuola di danza Amarindance e che continuerà con la nona edizione di "Halloween in danza" nei giorni 30 e 31 Ottobre, per partecipare contattare i maestri Irene e Niccolò al numero 3337120507, oppure mandando una mail amarindance@gmail.com

