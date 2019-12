Vicopisano dice 'sì' alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il Consiglio Comunale di Vicopisano, nella seduta del 23 dicembre, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal vicesindaco, Andrea Taccola, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre "per la sua opera di testimonianza e di mantenimento della memoria del genocidio nazifascita, di cui fu vittima insieme alla sua famiglia, e per l'impegno profuso nella difesa dei diritti umani e contro ogni forma di discriminazione e razzismo". Nelle settimane scorse una decisione simile era stata assunta anche dal Consiglio Comunale di Pisa.

"Liliana Segre - afferma il vicesindaco Taccola - incarna i valori della Costituzione e la sua attività è essenziale anche per la nostra comunità. Basti pensare a come sa comunicare con i più giovani, in modo peculiare e straordinario, e questo è un bene prezioso e irrinunciabile, data la sua storia di vita. E' una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini e bambine italiani, di età inferiore ai 14 anni, che furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dopo essere stata espulsa dalla scuola elementare a 8 anni, a causa delle leggi razziali fasciste, e dopo aver dovuto vivere nascosta, a causa della guerra e delle persecuzioni, prima di essere arrestata. Dal 1990 si è resa disponibile a partecipare ad alcuni incontri nelle scuole e da allora è diventata una testimone fondamentale, ricevendo molte onorificenze tra le quali quella di senatrice a vita, nel gennaio 2018, su nomina del Presidente della repubblica Sergio Mattarella. Inoltre ha continuato a scandagliare la storia e la contemporaneità promuovendo campagne per i diritti umani."

"E' davvero importante che questa mozione - dice invece il sindaco Ferrucci - sia stata approvata all'unanimità. Pensiamo, com'è scritto nel testo, che mai come adesso ci sia bisogno di persone lucide, determinate, tenaci e di testimonianze di chi ha vissuto l'orrore del genocidio nazista, o di qualunque altro crimine contro l'umanità, perchè ciò che è avvenuto può ripetersi e la nostra società ha fortemente bisogno di nuovi anticorpi contro ogni forma di odio, razzismo, discriminazione e intolleranza".