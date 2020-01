Evitare gli sprechi a tavola: 6 consigli per non buttare avanzi riutilizzabili

Sprecare cibo è un male. La percezione di quanto l'attenzione a non sprecare sia in aumento negli ultimi anni arriva dall'Osservatorio sugli sprechi alimentari delle famiglie italiane il 'Waste Watcher'. Il 45% vive lo spreco di cibo come un problema, mentre è in aumento la percentuale di coloro che insegnano ai propri figli a non sprecare cibo, che passa dal 62% al 78%.

L'attenzione a non sprecare vale anche al ristorante dove è ormai previsto il 'family bag', l'uso di contenitori per portare a casa quello che non è stato consumato all'interno del locale.

Ma la raccomandazione a non sprecare cibo deve valere sempre, anche nel periodo natalizio. Vediamo alcuni accorgimenti per evitare gli sprechi:

1) Pianifichiamo il menù: compriamo solo i prodotti che ci servono davvero.

2) Più qualità, meno quantità.

3) Teniamo conto delle dosi (e delle portate previste) per ciascun commensale.

4) Attenzione alla sicurezza (dosiamo con ancora maggiore attenzione quei cibi che possono essere un terreno favorevole per tossinfezioni alimentari).

5) Controlliamo il tempo di permanenza fuori dal frigo: ricordiamoci che i prodotti che contengono latte, formaggi, uova, carne, pesce, salse e creme non devono essere lasciati per troppo tempo a temperatura ambiente: la soluzione migliore è il congelamento).

6) Congeliamo gli avanzi (porzioni piccole e utilizziamo contenitori alimentari in vetro plastica o sacchetti freezer, mai carta e cartone). Quando scongeliamo gli avanzi ricordiamoci di riscaldarli ad almeno 75 gradi per qualche minuto in modo da abbattere i patogeni eventualmente presenti.