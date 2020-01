Tutti i benefici delle arance, le regine dell'inverno

Sono in Europa da poco più di 500 anni e da allora hanno conquistato il mondo. La storia delle arance comincia da lontano, dalla Cina e dal sud-est asiatico. Nel 16° secolo furono i marinai portoghesi ad importarle nel nostro Continente. L'arancio (Citrus sinensis), l'albero da frutto che appartiene alla famiglia delle Rutacee, probabilmente in origine era un antico ibrido tra il pomelo ed il mandarino. Ma ormai da secoli cresce, fino a 12 metri in altezza, come specie autonoma e le arance sono ormai diffuse in tutto il mondo.

Solo in Italia più di venti varietà vengono coltivate come frutta da tavola e altrettante per spremuta.

Dalla colazione al dessert, le arance sono particolarmente adatte ad ogni dieta. Dalla marmellata, passando per l'anatra all'arancia, fino ad arrivare, ad esempio, ad una morbidissima torta brasiliana alle arance. Il successo è garantito, unico, sicuro e trasversale.

L'arancia: le proprietà

Poche calorie (40 Kcal per 100 grammi), per una grande bontà. Questi sono gli ingredienti fondamentali del successo delle arance.

La loro stessa composizione le rende un fenomenale alleato del peso forma. Composta per il 90% di acqua, cui poi si aggiungono fruttosio, sali minerali, ha moltissime vitamine (C, B e P), acido citrico e fibre. Le arance rosse contengono calcio, fosforo, potassio, ferro e selenio. Proprio per questo la spremuta di arancia è un vero elisir di benessere, capace di purificare contemporaneamente reni, fegato, intestino e la nostra pelle.

L’arancia: i benefici

Le arance sono un vero toccasana per il nostro organismo: