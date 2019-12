Tutte le proprietà della curcuma per il nostro organismo

La curcuma è una pianta conosciuta da secoli per le sue diverse proprietà: antiossidante e antifiammatoria, ma anche depurativa e coleretica, utile per il fegato e la colecisti.

Com'è fatta

In cucina si utilizza maggiormente la specie 'Curcuma longa', e può essere riconosciuta per il suo colore giallo-arancione (anche per questo motivo viene impiegata molto come colorante naturale). La pianta della curcuma è un'erbacea perenne che nasce spontaneamente in Asia meridionale, dall'India alla Malesia, solo in regioni a clima tropicale. La parte della pianta utilizzata in cucina è la radice, di colore giallo o arancione.

Proprietà

La curcuma è tradizionalmente impiegata nella medicina ayurvedica e anche nella medicina tradizionale cinese. Questa radice, infatti, viene utilizzata come integratore alimentazione naturale per le sue note capacità antifiammatorie. Inoltre, la curcuma presenta queste proprietà:

depurativa

coleretica (ossia stimola la produzione di bile da parte del fegato)

sfavorisce la formazione di calcoli biliari

epatoprotettore

stimolante delle vie biliari

antiossidante (contrasta l'azione dei radicali liberi)

fluidificante del sangue

antitumorale

analgesica e antifiammatoria (usata per dolori articolari, artrite e artrosi)

cicatrizzante (cura ferite, scottature e punture d'insetto)

Come usarla in cucina

Per ottenere la spezia della curcuma, la radici della pianta vengono fatte bollire per diverse ore e poi essiccate in forno. In seguito, vengono schiacciate fino a ottenere una polvere giallo ocra. La curcuma è l'ingrediente principale per preparare il curry, ma può essere utilizzata per tanti altri piatti. In India, ad esempio, la curcuma è uno degli ingredienti fondamentali del masala, o di altri piatti asiatici. La spezia può essere usata, poi, come integratore alimentare, aggiunta a fine cottura in diversi alimenti (come anche la pasta) o aggiunta a vari tipi di yogurt o, ancora, per fare una salsa.