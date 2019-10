Buona, saporita e salutare: tutte le proprietà racchiuse nella mela

L'antico detto diceva: ''Una mela al giorno toglie il medico di torno”.Pare che sia davvero così. Sì perchè dovete sapere che la mela è un frutto dalle antichissime origini, ricco di proprietà benefiche per il nostro corpo. Viene utilizzata in cucina per preparare diverse varietà di prodotti, ma anche in cosmetica per combattere l’invecchiamento della pelle.

Le origini

Appartiene alla famiglia delle Rosacee (maluscommunis melo) e il suo albero, che può raggiungere fino ad 8 metri d’altezza, è il melo, originario dell'Asia centrale la cui comparsa risale al Neolitico, presente attualmente con circa 2000 varietà. Le foglie sono semplici, hanno i margini seghettati e i fiori si presentano con petali bianchi, leggermente sfumati verso il rosa.

Quando trovarla

Questo frutto si può trovare in ogni stagione dell’anno, anche se la sua maturazione naturale va da fine agosto a metà settembre. Dopo la raccolta, i frutti vengono conservati a temperature basse, (da 0 a -4 gradi) con umidità del 85-90%.

Proprietà

Per circa l'85% del loro peso le mele sono costituite da acqua. La restante parte è costituita soprattutto da carboidrati e da Vitamine, tra cui la vitamina A, E, C. È presente in essa la vitamina B1, che combatte inappetenza, stanchezza e nervosismo e la B2 che facilita la digestione, protegge le mucose della bocca e dell’intestino e rinforza capelli e unghie. Essa è ben tollerata dai diabetici perché ha pochi zuccheri.

Consigli per la consumazione

Generalmente viene mangiata cruda e in questo caso ha un’azione astringente ma, consumata cotta, è un naturale e ottimo rimedio contro la il gonfiore addominale. Gli specialisti la consigliano alle persone anziane perché è facilmente digeribile e si può consumare a fine pasto proprio per queste caratteristiche.

Utilizzi

Numerosi sono i suoi utilizzi industriali. Vengono impiegate per i dolci, per la produzione di succhi, liquori e creme.

Varietà di mele

Nella nostra penisola la produzione di mele è abbondante e di ottima qualità, inoltre c’è possibilità di scegliere tra tantissime varietà: Golden delicius, Reddelicius, Starkdelicius, Bella di Roma, Jonathan, Renetta del Canada, Renetta ruggine, Granny Smith.

Cosmetica

Per rassodare la pelle, basta tamponarla con succo di mela fresco e per 'schiarirla', basta mescolare il succo con il limone. Per attenuare le rughe si può ricorrere ad una maschera per il viso, preparata con una mela tagliata a pezzetti, cotta in mezzo bicchiere di latte. Per ottenere un effetto 'tonico', basterà applicare alcune fette di mela cruda sul viso e lasciarle 'riposare' per 45 minuti. Una maschera a base di mele grattugiate e yogurt, invece, è particolarmente indicata per pelli secche o 'spente'. Infine, la mela cotogna è in grado di contrastare l’invecchiamento della pelle, fungendo da idratante e combattendo l’insorgenza delle rughe.