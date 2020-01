Energia e proprietà per l'organismo: tutti i benefici dei datteri

Si mangiano soprattutto in inverno e li troviamo sulle nostre tavole durante le feste natalizie: stiamo parlando di frutti miracolosi per le loro numerosissime virtù nutrizionali, i datteri. Durante le feste, insieme alla convivialità, aumenta il consumo dli frutta secca e noi ci facciamo sempre conquistare da questo frutto dal gusto dolce e ricco di proprietà benefiche, che proviene dalla palma da dattero.

Questa era nota sin dall'antichità tra gli Egizi, i Cartaginesi, i Greci, i Romani ed i Berberi. Nel corso dei secoli, la pianta del dattero, tipica dell'Africa settentrionale e dell'Asia, è stata trapiantata anche in Occidente.

Segno che il successo dei datteri non conosce confini: con le sue più di 400 varietà, presenti in tutto il mondo, il dattero, è universalmente capace di soddisfare ogni palato.

I datteri: un frutto di ricco di vitamine e sali minerali

Il dattero è un frutto molto energetico, ricco di vitamine e di sali minerali. Contiene vitamina B, importante per il benessere del metabolismo e vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario. I datteri contengono inoltre potassio, magnesio ed il betacarotene dall'azione antiossidante.

I datteri generalmente vengono consumati dopo averli fatti essiccare. Questo amplifica la naturale dolcezza del frutto che contiene molti zuccheri e calorie. Sono circa 130 Kcal per 100 grammi e più di 30 grammi di zuccheri, mentre è povero di grassi e proteine. I datteri sono da evitare in caso di dieta ipocalorica, ma rappresentano un'ottima fonte di energia per bambini e sportivi.

I datteri: benefici e proprietà nutrizionali

Nel dettaglio, i datteri, hanno le seguenti proprietà benefiche: