Scopriamo tutte le proprietà e i benefici dei mirtilli rossi

I mirtilli rossi sono tipici dell'autunno. Sono piccole piante da frutto appartenenti alla famiglia delle Ericaceae e sono note per le bacche che producono e il mirtillo rosso rientra nei 'frutti di bosco'. Tipici dei mesi di ottobre e novembre, cos' come il melograno e la zucca, sono importanti per il nostro organismo, e on tutti però ne conoscono proprietà e benefici, scopriamoli insieme:

Proprietà e benefici

I mirtilli rossi aiutano molto il nostro corpo, e riescono a combattere anche alcune infezioni:

Sono ottimi per alleviare i sintomi della cistite

Buoni alleati contro le patologie cardiocircolatorie

Ha molte proprietà nutritive

Aumentano la normale protezione della retina dell'occhio

E' un buon antibatterico

Allevia possibili fastidi alle vie respiratorie

E' bene sottolineare che in presenza di qualunque sintomo di malessere è opportuno rivolgersi al proprio medico di base. Frutti di stagione e verdure contengono tantissime proprietà importanti per il nostro organismo, e sono in grado di alleviare dei sintomi o rinforzare le difese immunitarie, ma non di guarire o curare delle vere e proprie patologie.