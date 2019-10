Le proprietà e i benefici della pianta dei poeti: l'alloro

Si usa in cucina per insaporire le carni ma possiede anche notevoli proprietà salutari: stiamo parlando dell’alloro, una pianta della famiglia Lauraceae diffusa nel Mediterraneo. Infatti Greci e Romani consideravano questa pianta sacra ad Apollo, padre di Esculapio, dio della medicina, e ne usavano le fronde per incoronare poeti e condottieri, simbolo di sapienza e gloria. Anche oggi gli studenti che conseguono la laurea, vengono coronati di alloro sulla fronte, come poeti e condottieri.

Le proprietà benefiche

Le foglie di alloro contengono numerosi principi attivi:

eugenolo e il limonene dalle proprietà antisettiche, antiossidanti e digestive

sali minerali: potassio, rame, calcio, manganese, ferro, selenio, zinco e magnesio

vitamine: acido folico, provitamina A benefica per la salute di occhi, pelle e mucose e vitamine del gruppo B, utili per il sistema nervoso, la pelle e il metabolismo.

vitamina C, potente antiossidante, antinfiammatorio e disinfettante naturale, capace di stimolare il sistema immunitario e contrastare le infiammazioni e le degenerazioni cellulari

proprietà espettorante e diaforetica, utile per febbre,stati influenzali e congestione delle vie respiratorie. Stimola la sudorazione e favorire l'espulsione del catarro bronchiale.

Inoltre bruciando una foglia di alloro in casa si possono avere numerosi benefici