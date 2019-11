Il fonio: proprietà e benefici del cereale amatissimo dagli chef stellati

Coltivato da 5000 anni nelle zone del Senegal, del Mali e del Ghana, il fonio è diventato noto grazie allo Chef senegalese Pierre Thiam, definito 'il Re della nuova cucina africana'.

E, ora che ha ottenuto il via libera dall’Unione Europea per essere venduto nel vecchio continente, il cereale africano può finalmente essere assaporato nei ristoranti più in d’Europa. I suoi chicchi bianchi sono privi di glutine, e offrono inoltre parecchi benefici ai suoi consumatori. Il fonio è infatti ricco di antiossidanti tra cui i flavonoidi, che possiedono proprietà anti-invecchiamento. Contenendo anche magnesio, ferro e vitamine del gruppo B, è inoltre un buon rimedio contro la stanchezza e favorisce il buon funzionamento del sistema nervoso. Inoltre, tutti coloro che prestano attenzione alla linea, possono contare sul suo basso indice glicemico e sulla sua ricchezza di fibre, che rallentano l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi nel sangue.

Ma quale è il momento giusto della giornata per gustarci questa fantastica pietanza? Sia la colazione, che il pranzo che la cena possono avere come protagonista questo straordinario cereale africano. Vediamo qualche esempio: per quanto riguarda il pasto mattutino, la sua farina è infatti ottima per preparare piatti a base di latte, cioccolato e frutta, oppure delle fantastiche crepes o crostate. Per il pranzo e la cena, invece, il fonio si presta benissimo per preparare vari tipi di polpette e frittelle, e viene inoltre molto utilizzat per ripieni di pesce o verdura (vedi calamari e pomodori). Tra i primi più comuni, gli gnocchi di fonio, cucinati poi in più varianti.

Facilmente acquistabile presso i negozi specializzati in cibi naturali, o più comodamente online, oggi il fonio è sempre più presente nelle nostre cucine, che sia per una farina, un primo o un secondo sano e alternativo.