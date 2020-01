Il latte di riso: composizione, proprietà e utilizzo del 'dolce amore'

Chicchi di riso macerati in un brodo di acqua, qualche enzima et voilà: ecco il latte di riso. Cos’è? Quali differenze ha rispetto al latte di origine animale? Intanto il nome. Si chiama latte, ma di fatto non lo è.

Amazake

Questa bevanda al riso, come specificato dall’associazione italiana lattiero-casearia, è composta principalmente da acqua, riso, olio di riso e sale. Secondo alcune fonti è una variante della bevanda chiamata Amazake, che in lingua giapponese significa 'amore dolce'.

Come si prepara

I chicchi di riso integrale vengono macinati e bolliti in acqua, dove poi vengono macerati. La parte solida viene poi separata dalla parte liquida.

Utilizzato da

- Sportivi

- Persone che soffrono di problemi cardiovascolari

- Celiaci

- Intolleranti al lattosio

Proprietà e caratteristiche

- Livello molto ridotto di grassi

- Alta digeribilità

- Grande apporto energetico (10 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto)

- Assenza di lattosio

- Contenuto di flavonoidi

- Regola la funzionalità di intestino e colon

Controindicazioni

- Non adatto a chi soffre di diabete a causa dell’alto contenuto di zuccheri

- Assenza di calcio e proteine