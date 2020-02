Le proprietà e i benefici del kiwi per il nostro organismo

Buonissimo a colazione e perfetto per la merenda, il kiwi è il tuo migliore alleato, un vero super food. Scopriamo in questa guida tutte le caratteristiche di questo frutto.

I benefici del kiwi

Anche se non è sempre considerato dal punto di vista salutare, se non altro rispetto ad altri frutti di stagione come le arance o i mandarini, il kiwi è in grado di arrecare diversi benefici al nostro organismo. Questo frutto, infatti, sostiene la funzione e la salute dell’apparato digerente, come un vero lassativo naturale.

Tra gli altri benefici, inoltre, i più importanti sono:

- Azione antiossidante (conferita anche dalla vitamina E)

- Potenziamento del sistema immunitario, attraverso la formazione di anticorpi

- Miglioramento della funzionalità del sistema nervoso

Come scegliere un buon kiwi

Se i benefici che possiamo trarre da questo frutto dipendono strettamente dalla sua buona qualità, ecco che diventa importante scegliere accuratamente i kiwi da comprare. La scelta migliore è quella di comprare kiwi nostrani, anche da un punto vista economico. Se, comunque, provengono dall’estero, è bene acquistare quelli di migliore qualità, e cioè quelli cileni o neozelandesi, quest’ultimi considerati i migliori dal punto di vista organolettico. Per essere sicuri che sia maturo è sufficiente che risulti, al tatto, morbido e sodo al tempo stesso.