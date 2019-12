Le proprietà e gli utilizzi in cucina dei semi di zucca

I semi di zucca sono noti per le loro proprietà vermifughe, ma sono anche ricchi di sali minerali e aiutano a combattere infiammazioni e cistiti.

I nutrienti principali

I semi di zucca sono un alimento molto nutriente, con diversi principi attivi. Sono composti per circa il 50 per cento da grassi, per il 24 per cento da carboidrati e dal 18 per cento circa da proteine. Inoltre, i semi contengono sali minerali come magnesio, zinco e selenio, oltre al fosforo. Per quanto riguarda le vitamine, questi semi hanno un elevato contenuto di vitamine E, oltre alla cucurbitina, amminoacido dalle proprietà curative e vermifughe.

Perché mangiarli

Questi semi sono utilizzati da sempre per combattere i vermi grazie alla loro potente azione vermifuga naturale che porta al distaccamento dei parassiti dalle pareti intestinali. Se vengono mangiati spesso, poi, i semi di zucca possono apportare benefici al tono muscolare della vescica, quindi aiutano a prevenire i disturbi legati all'ingrossamento della prostata e sono utili per combattere i disturbi dell'apparato urinario, quindi anche contro infiammazioni e cistiti.

Come usarli in cucina

I semi di zucca si possono gustare al naturale, oppure anche essiccati e tostati o cotti al forno, senza aggiungere sale. Se in cucina si usa la zucca, poi, si possono preparare da soli invece di acquistarli al supermercato. Basta pulire la zucca, non buttare via i semi e lavarli. Poi, riporli su una teglia ricoperta da carta da forno, salarli e tostarli a circa 180 gradi fino a che non diventano croccanti.