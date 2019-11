Tisane fredde e calde: un must per l'autunno

Siamo ormai in autunno inoltrato e allora diventa piacevole sorseggiare qualcosa di caldo, dopo cena, magari davanti alla tv. Oppure anche una bevanda leggermente tiepida, ma ricca di proprietà benefiche per il nostro corpo.

E dunque, meglio privilegiare le bevande fredde o quelle calde? Una via di mezzo è rappresentata dalle tisane che si possono preparare in entrambi i modi: una pausa salutare che accompagna sia le serate più calde sia quelle in cui il fresco autunnale si fa sentire, da tenere pronto uso in frigo.

Perché scegliere una tisana

D'altronde, un infuso è preferibile a molte altre bevande poiché è totalmente naturale e priva di zucchero, a parte quello che metteremo noi nell'acqua assecondando nostri gusti. E, a seconda degli ingredienti, è anche salutare: ci sono tisane rilassanti, digestive, depurative, e così via.

Come preparare una tisana che può essere bevuta sia fredda sia calda

Sfatiamo un mito: se vogliamo bere una tisana fredda, lasciare la bustina nell'acqua fredda non basta, perché molte proprietà delle piante vengono rilasciate mediante infusione a caldo. Dunque il procedimento corretto è sempre quello di preparare una normale tisana calda, mettendola poi a raffreddare in frigorifero. Una volta fredda, può sempre essere riscaldata nuovamente, all'occorrenza, in un pentolino o nel forno a microonde, ma è consigliabile non lasciar passare troppo tempo tra la preparazione e il consumo, onde evitare che gli ingredienti perdano le loro potenzialità.

Una volta ottenuta la tisana, fredda o calda, possiamo anche scegliere di portarla con noi o di conservarla a temperatura ambiente: oggi thermos e borracce vanno molto di moda (a beneficio dell'ambiente) e si trovano in commercio di ogni forma e dimensione.

I gusti per una tisana che può essere bevuta sia fredda sia calda

Ovviamente non tutte le tisane sono buone, se bevute fredde: proviamo a immaginare una camomilla fredda, è difficile che possa piacere.

Esistono però in commercio bustine già pronte (o ingredienti singoli in erboristeria) che sono adatte per una bevanda anche fresca, e che ricordano gustosi succhi di frutta o cocktail, tra cui: