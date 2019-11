Yogurt: quale scegliere e quali sono i benefici per il nostro organismo

Kefir: si tratta di una bevanda a base di latte fermentato con un’elevata percentuale di nutrienti e probiotici . Si prepara usando latte vaccino o di capra, aggiungendo dei 'granuli' di kefir, ovvero aggregati di lieviti e batteri che trasformano il latte e soprattutto il lattosio contenuto in acido lattico. Viene consumato con l’obiettivo di migliorare la digestione e la salute dell’intestino, potenziandone la flora batterica , oltre che per stimolare le difese immunitarie. Benché sia povero di lattosio e quindi facilmente tollerato, il kefir può essere realizzato anche con latte di cocco o soia e persino con acqua, benché tali versioni siano prive dei nutrienti presenti nel tradizionale kefir di latte. Grazie alla presenza di triptofano , viene considerato anche un rimedio naturale in grado di contrastare la sindrome da stanchezza cronica e l’ insonnia .

Yogurt senza lattosio: l’intolleranza al lattosio è dovuta alla carenza di un enzima intestinale responsabile della digestione di questo zucchero, il lattosio appunto. Durante la preparazione dello yogurt, i batteri trasformano il lattosio in acido lattico. Per questo lo yogurt è da evitare solo per gli intolleranti gravi che non tollerano nemmeno minime quantità di lattosio.