Le zucchine: tutte le proprietà di questo ortaggio a fiore

Protagonista sulle nostre tavole, la zucchina è un ortaggio che può essere servito in mille modi e varianti: cruda, fritta, grigliata, cotta al vapore, lessata. Regala forme che variano da quella cilindrica a quella tonda, perfetta per le ricette che prevedono anche diversi tipi di ripieni. Scopriamo insieme le sue proprietà benefiche.

Proprietà salutari

Le zucchine sono composte maggiormente d’acqua, per questo sono indicate sia a scopo diuretico sia nelle diete ipocaloriche, poiché presentano pochi zuccheri, pochissimi grassi e poche calorie. L’apporto di proteine vegetali è estremamente scarso, le fibre sono presenti ma non in grande quantità. Sono facilmente digeribili, anche se incide il metodo di cottura scelto, in quanto assorbono molto i condimenti con cui sono preparate. Sono consigliate per chi ha problemi digestivi e tendono anche a regolare problemi intestinali. Tra le vitamine, sono presenti la A e la C e alcune vitamine del gruppo B, tra i minerali spicca il potassio, ma ci sono anche fosforo, magnesio, calcio, ferro e manganese.

La famiglia delle zucchine

Le zucchine fanno parte della famiglia delle Cucurbitacee, che comprende altri ortaggi come cetriolo e zucca e frutti come cocomero e melone. Questa pianta ha fusto erbaceo strisciante o rampicante, teme il freddo, necessita di clima mite e di una posizione aerata e soleggiata. Distinguiamo le varietà a seconda della forma dei frutti, le più diffuse sono le zucchine lunghe, di forma cilindrica. Appartengono a questa categoria diversi tipologie di zucchine, che possono essere distinti innanzitutto dal colore, le sfumature spaziano dal verde molto scuro o smeraldo, come lo zucchino di Milano, a quello più chiaro, come nel caso della zucchina romanesca, fino a sbiadire come per la zucchina bianca o gialla. Alla categoria delle zucchine tonde appartiene la Tonda di Firenze. Le Patisson, infine sono di origine francese e hanno una forma molto particolare, lobata, e un gusto più deciso.

La scelta

Se vogliamo utilizzare le zucchine in cucina occorre controllare che siano fresche, perché tale ortaggio non ha una lunga resistenza. Devono essere sode, la buccia deve avere un colore brillante e priva di ammaccature, il fiore non deve presentare segni di appassimento. È bene scegliere zucchine piccole, poiché presentano meno semi. La buccia può essere consumata insieme al frutto, a meno che non presenti peli di una consistenza spinosa. I fiori che in genere si usano nelle fritture non sono quelli che si trovano all’estremità della zucchina, femminili, ma quelli che si sviluppano lungo un gambo proprio, maschili. Vanno sempre privati del pistillo prima di essere cucinati. In genere i fiori vengono fritti in pastella, secondo ricette tradizionali diffuse in varie località, come Roma o Napoli. Possono anche essere in parte riempiti di un ripieno, come mozzarella e filetto di acciuga.

Consigli in cucina

Le zucchine possono essere consumate crude, ad esempio tagliate a julienne e inserite in un’insalata mista. Inoltre, possono essere tagliate in lungo e grigliate, anche dopo una leggera marinatura. Possono essere tagliate a rondelle e fritte perdiventare un condimento eccellente per la pasta. Costituiscono un ingrediente perfetto per una frittata ma anche un ottimo contorno. La cottura che le mantiene più leggere è quella a vapore. Le zucchine tonde o piriformi possono essere scavate e riempite con un ripieno che può contemplare sia altre verdure sia carne o formaggi. Possono anche essere utilizzate per una versione alternativa della parmigiana, al posto delle melanzane, e naturalmente possono essere inserite nei minestroni e nelle zuppe, tenendo presente che hanno tempi di cottura molto rapidi.