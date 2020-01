Digerire e smaltire i pranzi delle feste con le spezie: 3 consigli

Cenoni, pranzi in famiglia, spuntini fuori pasto tutt'altro che light. Mantenere la linea durante le festività sembra una missione impossibile, eppure esistono trucchi capaci di 'contendere i danni'. Se anche voi vi siete alzati da tavola gonfi ed appesantiti, in molti casi con mal di pancia ed acidità, potreste provare a ricorrere ad alcuni rimedi naturali come le spezie, che sono davvero molto utili alla digesitone. Vediamoli insieme.

Semi di finocchio

Per contrastare il gonfiore e la pesantezza addominale possiamo utilizzare i semi di finocchio. Questi sono molto conosciuti per le loro capacità digestive.

Si tratta di una spezia che possiede grandi proprietà diuretiche, antinfiammatorie, antiossidanti e sgonfianti.

Per digerire pranzi e cenoni potete prepararvi una bella tisana:

fate bollire in un pentolino un po' di acqua

versate un cucchiaio di semi di finocchio

lasciate in infusione per cinque minuti circa

bevetela ancora calda

Beneficerete di un grande sollievo a livello addominale e favorirete la digestione.

Cannella

Sono moltissime le proprietà digestive della cannella, una spezia che è particolarmente utile:

per la sua capacità di regolare il transito intestinale,

per ridurre il gonfiore addominale

per eliminare i gas causa di meteorismo.

Per aiutarvi nella digestione sono particolarmente efficaci una tisana o un decotto alla cannella.

Zenzero

Lo zenzero ha moltissime proprietà, tali da definirlo un vero e proprio antibiotico naturale:

protegge il cuore

fa bene alla circolazione

fa bene all'intestino

è efficace contro la gastrite

ha benefici contro la flatulenza

riduce la produzione di gas intestinali

aiuta a combattere la cattiva digestione

Preparate una calda tisana allo zenzero.