In vacanza con gli amici: i 4 gonfiabili per il miglior divertimento in acqua

Sole, mare e… amici! Se anche per te questo trio è inscindibile e non è vacanza se non ci sono anche i tuoi best friends, questa guida ti aiuterà a trascorrere giornate ancora più indimenticabili, all’insegna del divertimento!

Ecco allora i gonfiabili più divertenti che puoi trovare su Amazon!

1. Mega Isola Galleggiante Breeze targata Bestway

Questo è il top dei gonfiabili per le vacanze in gruppi numerosi: una vera e propria isola galleggiante, dotata di cuscini extralarghi perfetti per la schiena, per potersi rilassare o stendere al sole in totale comodità. Inoltre ha una copertura solare rimovibile, sei portabicchieri e una borsa termica.

All'interno della confezione troverai anche un pratico kit con toppa di riparazione. Della linea Coolerz di Bestway, l'isola gonfiabile Tropical Breeze è una vera e propria zona lounge, realizzata in vinile resistente: per gonfiarla ti consiglio di attrezzarti di un buon compressore elettrico. Questo gonfiabile oversize è l’ideale per i gruppi numerosi o le famiglie: le dimensioni da gonfiato sono 389 x 274 cm, ha una capacità massima di 540 kg e riesce a portare comodamente più di 7 persone. Se non ci credi, leggi le recensioni qui!

Scopri di più su Amazon.it

2. Canotto Explorer K2 per due persone: il più scelto

Ideale per il lago, piccoli fiumi e spostamenti brevi al mare, questa canoa risulta stabile e dà una buona sensazione di sicurezza. È dotata di due sedili gonfiabili con schienale, regolabili e removibili, due maniglie alle estremità che facilitano il trasporto, due remi in alluminio, una pompa manuale e una pinna direzionale removibile.

Nella confezione è inclusa una custodia in tela in cui riporre la canoa una volta sgonfiata. Il gonfiaggio risulta facile e veloce e il prodotto è praticamente pronto all'uso, viene fornito di tutto il necessario per poter essere immediatamente utilizzato in acqua.

Scopri di più su Amazon.it

3. Rete da beach volley galleggiante

Questo gonfiabile è l’ideale per i più sportivi: facile da montare, include una palla da volley gonfiabile, due tasche da ancoraggio, da riempire con dei pesi, e un kit di riparazione.

Comoda e maneggevole, questa rete è perfetta per sfide all’ultimo punto: divertimento assicurato!

Scopri di più su Amazon.it

4. Il rodeo gonfiabile Inflatabull

Ti piace gareggiare e vincere? Allora devi assolutamente provare il gonfiabile Inflatabull: il principio è simile a quello del toro meccanico da rodeo, ma qui la sfida sarà riuscire a rimanere a galla! Bello ed originale, la stampa del toro è davvero realistica, ha sei maniglie, per una maggiore stabilità, e un kit di riparazione incluso.

Per quanto tempo resisterai?

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere nel minor tempo possibile i tuoi ordini? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!