I rimedi naturali per combattere gli ematomi

Gli ematomi possono comparire in diverse parti del corpo, ma soprattutto sulle gambe e sulle braccia, ossia le zone più esposte a possibili contusioni. Queste, portano la rottura dei capillari della zona coinvolta, che tende poi a gonfiarsi e a diventare di colore viola/verde. Per prevenire la formazione degli ematomi, la prima cosa da fare è mettere del ghiaccio sulla parte interessata, in modo da contrastare la formazione dei dolori lividi. Ma quali sono i rimedi naturali più utilizzati?

Arnica

L'arnica può essere utilizzata per prevenire le formazioni dell'ematoma e assicurare una risoluzione più veloce. Questo rimedio omeopatico può essere assunto dopo, per esempio, l'estrazione di un dente o per qualsiasi ematoma sul corpo. Si può assumere tre granuli ogni ora per tutta la giornata.

L'applicazione di aceto di mele sulla pelle contrasta la formazione degli ematomi, perché riesce a sciogliere i coaguli di sangue sottocutanei, prevenendo così la comporta del livido. L'aceto di mele, poi, è utile anche per gli ematomi già formati. Può essere strofinato sull'ematoma imbevuto in un batuffolo di cotone.

Aloe vera

Per gli ematomi può essere usato anche il gel di aloe vera, ricavabile dalle foglie della pianta di aloe. Le sostanze contenute in questo gel sono capaci di riattivare le funzionalità della pelle, permettendo, così, una veloce guarigione. ll gel può essere applicato almeno due volte al giorno sulla parte interessata.

Olio d'oliva

L'olio d'oliva, grazie all'oleocantale, riesce ad attenuare l'infiammazione dei tessuti e il dolore. Va massaggio sui lividi più volte al giorno, in modo da facilitare il riassorbimento del gonfiore e favorire la guarigione.

Estratto di vaniglia

L'estratto di vaniglia è antinfiammatorio e contiene degli antiossidanti che aiutano la rigenerazione delle cellule coinvolte nella contusione. Si può applicare qualche goccia sul livido.

Patate

Per rimediare a contusioni e lividi si può provare ad utilizzare una patata cruda. Questa va sbucciata e affettata, poi basta applicare qualche fetta sulla zona interessata e tenerla per qualche minuto.