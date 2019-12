Un toccasana per l'organismo e la salute: tutti i benefici della sauna

Da un po' di tempo sia la sauna che il bagno turco sono sempre più apprezzati, e anche in Italia non mancano tanti centri benessere o terme che li propongono ai propri clienti. Ma quali sono i loro benefici per l'organismo?

La differenza

Sia la sauna finlandese che il bagno turco donano una sensazione di benessere e leggerezza dopo il trattamento, ma sono molto diversi tra loro. La sauna finlandese è secca, mentre il bagno turco è umido. La prima, poi, prevede l'uso di una stufa elettrica, sulla quale vengono posizionate delle pietre laviche che, scaldandosi, irradiano calore in tutta la stanza, fino a toccare anche i 90 gradi. La sauna è caratterizzata da un ambiente costruito in legno, con varie panchine posizionate a diverse altezze per sentire più o meno calore. Il bagno turco, invece, si fa tradizionalmente in un "hammam", ossia un ambiente di marmo. Questo di ottiene con bochettoni che irradiano vapore nella stanza, facendo raggiungere un'umidità quasi del 90 per cento, con temperature, però, più basse rispetto alla sauna finlandese. Entrambi, comunque, hanno diversi benefici per l'organismo.

I benefici