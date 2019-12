I benefici di pelle e capelli della maschera d'argilla

L'argilla è un minerale che, se usato nel modo corretto, può diventare un ottimo alleato sia per la pelle che per i capelli. Inoltre, l'argilla è un prodotto naturale al 100 per cento, e la maschera può essere fatta anche in casa in pochi semplici passaggi.

Diversi tipi di argilla

L'argilla può essere di diversi colori: verde, bianca e rosa. Ma quali sono le differenze? L'argilla verde è una roccia vulcanica, ricca di minerali e oligoelementi. Questa, presenta più minerali dell'argilla bianca e svolge un'azione antitossica e riequilibrante. E' consigliata, quindi, per la pelle grassa, con acne e pori dilatati. L'argilla bianca, invece, è meno aggressiva e può essere usata anche da chi ha la pelle sensibile. Questa, aiuta a eliminare le tossine e le cellule morte, prevenendo, così, l'invecchiamento della pelle. L'argilla rosa, infine, nasce da una miscela delle due (verde e bianca). Ha proprietà purificanti e detox, ed è indicata per pelli delicate soggette ad arrossamenti.

Benefici

Ecco una lista di tutti i benefici che l'argilla può apportare alla pelle:

purificante

remineralizzante

rigenerante

disintossicante

elimina in modo naturale le impurità

regola la secrezione di sebo

elimina i punti neri

restringe i pori

anti-lucido

aiuta a combattere l'acne

La maschera

La maschera all'argilla non dev'essere tenuta in posa per troppo tempo, perché potrebbe irritare la pelle. Per applicarla, basta inumidire il viso e applicare la maschera in strati spessi. Appena si indurisce, poi, si deve sciacquare il viso con acqua tiepida. Dopo il trattamento, è consigliato applicare una crema idratante.

Per i capelli

L'argilla, come detto in precedenza, può essere usata anche sui capelli. Questa, infatti, apporta diversi benefici, tra i quali:

purifica

riequilibria il cuoio capelluto

ottima per i capelli grassi

calma il prurito

aiuta a combattere la forfora

regola la secrezione di sebo

La maschera può essere applicata sia sui capelli asciutti che bagnati. L'impasto va steso dal cuoio capelluto fino alle punte, e poi va sciacquato come fosse uno shampoo. In seguito, completare il trattamento con del balsamo o una maschera per capelli.