Tutti i benefici delle acque termali

Le acque termali sono da sempre utilizzate per il trattamento di diversi disturbi dell'organismo con finalità curative, disintossicanti e riabilitative.

Cos'è l'acqua termale

L'acqua termale non è altro che una sostanza alcalina composto da zolfo, iodio, cloro, ferro, elementi di calcio e altri microelementi. Quest'acqua, poi, può essere classificata in base a una serie di parametri, come la qualità chimico-fisica; le virtù terapeutiche; le caratteristiche chimiche e fisiche e le sue caratteristiche generali come colore e sapore.

I benefici

A seconda della composizione dell'acqua termale, è possibile avere più rimedi per diversi patologie, come: