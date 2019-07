Bevande detox, ottime durante l'estate: tutto quello che c'è da sapere

Sempre più spesso sentiamo parlare di detox, soprattutto durante la stagione estiva, quando è importante eliminare gli sgarri dei mesi precedenti per apparire al meglio sulla spiaggia e nei luoghi di vacanza. Diete detox, maschere detox, trattamenti per viso e corpo detox, bevande detox: se ne parla sui giornali, in rete, sui social, si trovano in farmacia, in erboristeria, al supermercato.

Oggi vi parliamo, nello specifico di 'Bevande detox', ossia acque, succhi, tisane disintossicanti che se assunti con intelligenza sono un vero toccasana per l'organismo.

Bevande Detox cosa sono

Le bevande detox sono tutti quei prodotti liquidi, naturali, che aiutano a purificare l'organismo, ad eliminare tossine e scorie accumulate in un periodo di stravizi, per restituire lucentezza alla pelle, per sgonfiare la pancia, per farci apparire più belli e puri (dentro e fuori). Le bevande detox possono essere preparate in casa (seguendo le tante ricette che si trovano anche in rete), oppure se ne possono trovare di già pronte in negozi specializzati, nei supermercati, nei negozi di sport e persino online.

Bevande Detox funzionano

Le bevande detox non sono un sostitutivo della dieta, non fanno miracoli se si continua a fare una vita sregolata, a mangiare di tutto, a non fare attività fisica, a non prendersi cura della pelle con prodotti adeguati, ma, seguendo uno stile di vita sano, aiutano a purificare efficacemente l'organismo, a far rispendere la pelle (eliminandone le impurità), a farci sentire meglio. Ecco allora alcuni consigli su come scegliere delle bevande detox di qualità:

Acque detox

Le acque detox sono gettonatissime soprattutto tra gli sportivi che, invece di portare con sè la classica bottiglia d'acqua, scelgono un'alternativa fruttata e disintossicante. In commercio se ne trovano davvero di tantissimi tipi, dalla classica acqua detox al limone, a quella alla fragola; dall'acqua aromatizzata alla barbabietola a quella al cetriolo. Sono facilmente reperibili in erboristeria e al supermercato, sono buone, rinfrescanti e depurano l'organismo e la pelle dalle impurità.

Tisane detox

Un'alternativa all'acqua detox è la tisana detox, da bere più volte nel corso della giornata: preferibilmente al mattino appena alzati e la sera prima di mettersi al letto. Sono diverse le aziende che hanno inserito nella loro variegata gamma le tisane depurative e si tratta di bevande detox piacevoli, gustose al palato, buone da bere calde o fredde.

Succhi di frutta detox

Per una merenda sana, disintossicante, naturale, sono in commercio anche i succhi di frutta (e anche verdura) detox. Si tratta di succhi al limone, alla pera, all'ananas, all'arancia, alla carota, alle bacche di goji pensati proprio per soddisfare il palato e depurare, allo stesso tempo, l'organismo. E' semplice trovare anche i succhi detox nei supermercati, nei bar e online.