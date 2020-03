I rimedi e i trucchi per prevenire le doppie punte

Le doppie punte (o anche triple, a volte) sono date dall'indebolimento del capello. Quindi, in linea generale, più il capello risulta fragile, fine e indebolito, più è facile che la chioma tenda a biforcarsi. Inoltre, tra le cause ci sono anche dei comportamenti molto comuni (come l'uso troppo esagerato della piastra) che contribuiscono ad accelerare il processo di formazione delle doppie punte.

Le cause

Sia le lesioni termiche (phon, piastre, arricciacapelli, ecc), sia le lesioni chimiche (colorazioni, decolorazioni, permanenti, ecc) portano a capelli spenti, opachi, indeboliti e, inevitabilmente, alle doppie punte.

I rimedi

Se le doppie punte sono già presenti, la soluzione migliore è quella di tagliare i capelli. Ma se non si vuole arrivare al punto di tagliarle, bisogna curare i capelli con costanza e quotidianamente al fine di evitare il formarsi delle doppie punte.

La prevenzione

Anche se le punte dei capelli sono ancora piene, corpose e non presentano segni di biforcazione, è bene prendersi cura dei propri capelli in modo adeguato. Ecco dei consigli semplici e pratici da seguire ogni giorno:

non strofinare o pettinare i capelli bagnati , o al massimo usare un pattine di legno a denti larghi;

, o al massimo usare un pattine di legno a denti larghi; usare phon, piastre e ferri il meno possibile, soprattutto durate la bella stagione;

il meno possibile, soprattutto durate la bella stagione; prima di procedere alla piega, usare un prodotto che protegga i capelli dal calore ;

; fare impacchi e maschere nutrienti con regolarità;

nutrienti con regolarità; evitare trattamenti estetici troppo aggressivi (come la decolorazione);

(come la decolorazione); usare nastri ed elastici morbidi per code e chignon;

per code e chignon; usare spazzole con setole naturali e pettinare i capelli con delicatezza.

Rimedi naturali

Contro le doppie punte si può provare anche il burro di karitè, una sostanza particolarmente grassa e nutriente che aiuta a ridurre la secchezza dei capelli e a rimarginare le doppie punte. Un altro rimedio naturale, poi, è la crema di avocado, ricco di vitamine, grassi e sostanze nutrienti. Altri rimedi naturali, invece, sono: lo yogurt bianco intero (a cui aggiungere un cucchiaio di olio di oliva e uno di lino); l'hennè neutro (non colorerà i capelli, ma aiuterà a combattere la secchezza delle punte); uovo (rimedio della nonna da applicare sui capelli e lasciare in posa).