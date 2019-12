I consigli per effettuare lo scrub fatto in casa

Lo scrub è molto utile per il proprio corpo, in quanto aiuta a esfogliare la pelle e a eliminare le cellule morte e le tossine. Anche se sul mercato esistono molti scrub diversi, alcuni di questi potrebbero contenere microgranuli non biodegradabili, quindi dannosi per la pelle e per l'ambiente. Proprio per questo, lo scrub corpo si può fare anche in casa, utilizzando dei semplici ingredienti che si trovano nella dispensa, e può durare anche più di due settimane conservato in un barattolo di vetro.

Alcune ricette fai da te

Ecco, quindi, alcune ricette da provare a casa per creare uno scrub personalizzato in base alle diverse esigenze: