I consigli per pettinare i capelli con la mascherina

Ormai parte integrante della nostra quotidianità, le mascherine sono diventate un accessorio indispensabile nonché obbligatorio. Per i soggetti più modaioli il mercato offre modelli personalizzabili con diversi colori e fantasie, rendendo così il DPI un vero e proprio oggetto glamour. Ma come bisogna portare i capelli quando si indossa la mascherina?

Per chi ha i capelli lunghi e per abitudine li porta sciolti, il presidio medico diventa vincolante, in quanto già da solo copre gran parte del viso. Il consiglio è quindi quello di legare i capelli o raccoglierli in modo da rendere il volto parzialmente visibile. La vera importanza di legare o raccogliere i capelli quando si indossa la mascherina riguarda anche la sicurezza: avere alcune ciocche sul viso vorrebbe dire continuare a spostarle o a metterle dietro le orecchie. Così facendo, avremo le mani costantemente a contatto con il volto violando le principali norme igienico-sanitarie.

Mascherina, le acconciature consigliate

L’acconciatura più semplice in assoluto da portare con la mascherina, e che non richiede nessun procedimento particolare, è la classica coda di cavallo bassa. Che tu abbia i capelli lisci o mossi, basta un elastico e il gioco è fatto.

Un’altra acconciatura facile da realizzare (e forse tra le preferite dalle ragazze) è lo chignon, in quanto risulta essere più chic rispetto alla classica coda. Il risultato può essere impeccabile o realizzato in maniera veloce e meno precisa: in entrambi i casi, i capelli saranno perfettamente raccolti e lontani dal viso e dalla mascherina.

Per chi ha a disposizione qualche minuto in più, si consiglia una bella treccia. Anche se realizzata in modo semplice, la treccia si abbina a qualsiasi look (compresa la mascherina). Se non hai un aiuto nel prepararla, la soluzione ottima è quella laterale: oltre ad essere di facile preparazione, risulta essere più elegante della treccia lungo la schiena.

Per chi non è abituata ad avere i capelli legati invece, la soluzione ideale è il semi raccolto. Questa semplice acconciatura permette di liberare il viso e allo stesso tempo di avere la chioma libera sulle spalle. Per ottenere un semplice e veloce risultato, basterà legare con un elastico le ciocche anteriori dietro alla testa o in alternative fermarle sulla parte superiore del capo con delle mollette.