Vi siete appena regalati un piercing? Ecco come prendersene cura

Il piercing, ormai, può essere fatto in (quasi) tutte le parti del corpo, e consiste nella perforazione di una zona al fine di introdurre anelli, orecchini o oggetti di forme e dimensioni diverse, a solo scopo decorativo.

Le varie tipologie

I piercing possono essere di diverse tipologie: il piercing classico, che consiste in un unico buco attraverso il quale si fa passare il gioiello; oppure il piercing di superficie, che conta due buchi, uno in entrata e uno in uscita, che permettono di inserire una barra visibile o nascosta sotto la pelle. Ancora, l'ancoraggio dermico, che consiste nell'inserire una placca sottocutanea alla quale viene avvitato il piercing.

Cosa fare prima

Ovviamente, prima di decidere di bucarsi la pelle, bisogna rivolgersi a un piercer qualificato, che sia in possesso dell'attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione regionale e che operi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge. Il piercer, poi, deve accertarsi che il cliente sia maggiorenne, oppure, se questo è minorenne, c'è bisogno del consenso e della presenza di un genitore e di un tutore.

Cosa fare dopo

Dopo avere fatto il piercing, si può notare sulla zona delle lievi perdite di sangue, arrossamento, indolenzimento, perdita di sensibilità e prurito (fenomeni del tutto normali). La fuoriuscita di un liquido chiaro e inodore dalla ferita, poi, non deve preoccupare, perché è una difesa naturale del corpo. Per prevenire infezioni e facilitare il processo di guarigione, però, è necessario seguire alcune norme igieniche di base. Questo sono: