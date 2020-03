I segreti per rimuovere i segni degli occhiali sul viso

I segni sul naso che lasciano gli occhiali, sono uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone, optano per le lenti a contatto. Hai scelto il miglior paio di occhiali che accentua il tuo look e di tendenza, ma prima o dopo, qualunque sa stata la tua scelta, l’uso prolungato “regala” brutti segni sul naso. Non abbatterti, puoi trattarli naturalmente. Ma prima di entrare nella soluzione, cerchiamo di capirne la causa.

Le possibilità, sono maggiori quando si indossano gli occhiali tutto il giorno e per un periodo di tempo più lungo. Se le montature che hai scelto sono importanti e pesanti, allora potrebbe essere questa la ragione per cui il tuo naso presenta stampi profondi e doloranti. L'uso continuo di occhiali così pesanti, può rendere questi segni profondi e permanenti.

Il secondo motivo, è la selezione del materiale errato. In genere, le persone che indossano occhiali con montatura in metallo, tendono a soffrire di questo problema. Il bordo metallico nella parte inferiore del telaio, esercita una pressione sulla pelle che alla fine si traduce in segni profondi.

Modi naturali per rimuovere i segni degli occhiali

Ora parliamo, di come è possibile rimuovere i segni degli occhiali esistenti. Di seguito, sono riportati alcuni metodi facilmente reperibili che promuovono cura e ripristino della pelle. Poiché si tratta di rimedi naturali, puoi essere certo della loro sicurezza. Tuttavia, non ti darà risultati durante la notte. È necessario seguirli regolarmente per un minimo di 3-4 settimane, perché si notino i risultati.

1. Succo di cetriolo

Il cetriolo, è usato in molti trattamenti per la cura della pelle, per le sue proprietà lenitive e anti-invecchiamento. Ha la capacità di schiarire le rughe e illuminare la pelle. L'applicazione di succo di cetriolo o lo sfregamento delle fette sui segni, aiuterà a schiarire i segni degli occhiali.

2. Succo di patate

Un altro ingrediente, è la patata. Questo ingrediente, funziona come un potente agente sbiancante, elimina le imperfezioni e i segni sulla pelle. Grattugia una patata e prepara una pasta, applicala generosamente su segni e macchie sul viso. Dopo un po' di tempo, quando la pasta si è asciugata, puoi sciacquare il ​​viso. Segui questo rimedio regolarmente e sbiadirai i segni.

3. Succo di limone

Come si può dimenticare, l'ingrediente più efficace: il limone. Comunemente disponibile nella nostra cucina, questo favoloso ingrediente mostra proprietà sbiancanti esemplari. Ha un'abbondanza di vitamina C che schiarirà tutte le macchie e lascerà la pelle luminosa.

Tutto ciò che serve, è tagliare il limone a metà e strofinarlo delicatamente sui segni per qualche minuto. Lascia che il suo succo rimanga sulla pelle per un paio di minuti, fino a quando non si secca. Lavare l'area con acqua fresca. Mentre il limone toglie gli oli dalla pelle, potresti avvertire secchezza in quella regione. Quindi, puoi applica della crema idratante su quella zona.

4. Gel di aloe vera

Il prossimo rimedio naturale, è il gel di aloe vera. Sappiamo tutti delle proprietà curative, rinfrescanti e lenitive dell'Aloe Vera sulla pelle. Tutto ciò che serve, è applicare una discreta quantità di gel di Aloe Vera sui segni. Per risultati ottimali, applicalo prima di andare a dormire e lascialo riposare tutta la notte. Al mattino, lavalo con acqua. Fallo regolarmente e vedrai risultati visibili in pochi giorni.

5. Buccia d'arancia

Un altro agente schiarente della pelle efficace, è l'arancia. Questo frutto, ha molta vitamina C che previene i segni e rinfresca la pelle. Esistono diverse soluzioni e consistenze che rispetto al succo d’arancia, nella forma secca e in polvere, risulta essere più efficace nella dissolvenza dei segni, perché presenta una maggiore concentrazione di vitamina C. Tutto ciò che serve, è porre della polvere di buccia d'arancia essiccata in un po' di latte, a creare una pasta densa. Applicala uniformemente sui segni degli occhiali. Posalo fino ad essiccazione, quindi risciacqua la pelle. Fallo ogni giorno e noterai che i tuoi segni inizieranno a svanire gradualmente.

6. Aceto di mele

L'aceto di mele, è una forma di aceto che mostra notevoli proprietà schiarenti sulla pelle. Con un uso regolare, vedrai i tuoi segni e le macchie sulla pelle, scomparire naturalmente. L'unica cosa cui devi fare attenzione, è un uso giusto e controllato.

Poiché l'aceto di mele è forte, è necessario diluirlo con uguale proporzione di acqua. Quindi, se prendi due cucchiaini di aceto di mele, aggiungi 2 cucchiaini di acqua. Mescola bene e applica la soluzione con un batuffolo di cotone idrofilo sui segni. Lascialo per cinque minuti, quindi lavati il ​​viso con acqua semplice. Solo un paio di applicazioni, ti daranno buoni risultati.

7. Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, è un altro ingrediente comunemente presente nella nostra cucina. Essendo un potente esfoliante, esibisce notevoli proprietà per schiarire le imperfezioni, rimuovere la pelle morta e rimuovere le infezioni della pelle. Tutto ciò che serve, è aggiungere olio di cocco a un cucchiaino di bicarbonato di sodio, in modo da ottenere una pasta dalla buona consistenza. Applicalo e lascia in posa 5 minuti, successivamente rimuovi con dell’acqua fresca.

8. Olio di mandorle

Poiché l'olio di mandorle è ricco di vitamina E, aiuta a rimuovere le macchie scure, le occhiaie e qualsiasi altro tipo di problema della pelle. La bontà delle mandorle, nutre la pelle e in pochi giorni dona una pelle priva di imperfezioni, dall'aspetto sano e giovane e idratato.

Per ottenere i suoi benefici, tutto ciò che serve è applicare olio di mandorle sulla pelle, ogni notte. Rimuovi lavando il viso, il giorno dopo. Con un uso coerente e quotidiano, sarai sicuro di vedere presto i suoi incredibili risultati.

Perché è necessario consultare un optometrista, per sbarazzarsi di segni di occhiali?

Oltre ai rimedi naturali che aiutano a rimuovere questi segni, dovresti consultare un professionista per suggerirti una montatura confortevole, che si adatti bene al tuo viso. Ciò contribuirà a prevenire eventuali segni di occhiali in futuro.

Investi in un paio di occhiali leggeri. Di 'al tuo optometrista, di guidarti su tutti quei telai che hanno la minima o nessuna possibilità di lasciare segni sul naso. Prova a optare per i telai senza montatura o quelli con bordi in plastica, leggeri sul naso e che non causano alcun disagio dall'uso a lungo termine. Sono disponibili in vari materiali diversi come PVC ultra-morbido, silicone e schiuma. Sono progettati per essere più sottili, regolabili e resistenti all'acqua (sudore) o all'olio, in modo da non far scivolare gli occhiali dal naso.

Suggerimenti per impedire agli occhiali di provocare segni sul naso

Ecco una carrellata di alcuni suggerimenti, che impedisce lo sviluppo di questi segni.

Pulisci gli occhiali e il viso ogni giorno, per rimuovere eventuali accumuli di trucco, sudore, sporco o altri residui. Questo è molto importante, poiché l'accumulo di uno qualsiasi di questi residui, può causare l’area scura e provocare linee e macchie.

Utilizzare regolarmente una crema idratante, per prevenire la secchezza della pelle che può portare alla formazione di segni rossi ed eruzioni cutanee sul naso.

Rimuovi gli occhiali due o tre volte al giorno, preferibilmente durante il periodo di riposo. Aiuterà a far respirare la pelle. Un leggero massaggio in quell'area con le punte delle dita, faciliterà il flusso sanguigno in quella regione.

Conclusione

Gli occhiali dichiarano il tuo stile, aiutano la vista e proteggono gli occhi dall'inquinamento. Il suo unico inconveniente sono i segni che si sviluppano gradualmente sul naso e sotto gli occhi. Con questi consigli naturali, non devi più preoccuparti dei brutti segni pigmentati sul naso. Tutti i rimedi suggeriti, sono modi comprovati per schiarire macchie, cerchi e segni sulla pelle. Seguilo diligentemente perché la tua pelle risulti protetta e immune da imperfezioni.